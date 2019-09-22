России может грозить отстранение от участия в Олимпиаде-2020

По сведениям журналистов, во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) подозревают, что Россия в течение последних 18 месяцев манипулировала информацией и подделывала результаты допинг-проб, до того как они попадали в WADA. Таким образом Россия пыталась скрыть факт, что спортсмены в прошлом систематически употребляли допинг, передает DW.

Издание пишет, что сведения об этом планируется огласить 23 сентября на заседании исполкома WADA в Токио. Кроме того, журналисты убеждены, что в течение следующих двух месяцев появятся новые доказательства нарушений. Источники издания уверяют, что если манипуляции данных подтвердятся, то это может привести к исключению российских спортсменов из Олимпийских игр 2020 года. Журналисты считают, что данные, которыми могли манипулировать, относятся к периоду, который освещается в отчете Ричарда Макларена, опубликованном в 2016 году.

The Telegraph пишет, что подобные манипуляции могли осуществляться не с одобрения государства, но есть свидетельства их широкого распространения и продолжения.

О том, что Московскую антидопинговую лабораторию подозревают в манипулировании данными, 20 сентября сообщил немецкий журналист Хайо Зеппельт (Hajo Seppelt), известный своими разоблачениями о допинге в российском спорте.