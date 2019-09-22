Американец погиб, делая предложение девушке необычным способом

Трагедия произошла, когда пара отдыхала в Танзании.

Как сообщили СМИ, Вебер, желая сделать предложение необычным способом, опустился в резервуар с водой в кислородной маске и показал девушке кольцо и табличку с вопросом, станет ли она его женой.

В какой момент мужчина захлебнулся, до сих пор не ясно.