Вс, 22.09.2019
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Американец погиб, делая предложение девушке необычным способом

Предложение руки и сердца. Иллюстративное фото

ФОТО: SCANPIX

Житель американского штата Луизиана Стивен Вебер погиб, когда делал предложение своей невесте, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Daily Mirror.

Трагедия произошла, когда пара отдыхала в Танзании.

Как сообщили СМИ, Вебер, желая сделать предложение необычным способом, опустился в резервуар с водой в кислородной маске и показал девушке кольцо и табличку с вопросом, станет ли она его женой.

В какой момент мужчина захлебнулся, до сих пор не ясно.

По предварительным данным, под водой у него могли случиться проблемы с сердцем.

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