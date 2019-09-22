Феноменальная Александра Трусова побила рекорды Алины Загитовой

Hа Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе женщины представили произвольные программы.
Россиянка Александра Трусова одержала победу на турнире. Она установила мировой рекорд в произвольной программе и по сумме двух программ.
В произвольной программе Трусова исполнила четверной лутц, четверной тулуп и каскад четверной тулуп – тройной тулуп, но допустила ошибку в каскаде тройной лутц – тройной риттбергер.
Предыдущие рекорды принадлежали Алине Загитовой, которая на турнире Nebelhorn Trophy 2018 набрала 158,50 балла за произвольную программу и 238,43 балла по сумме двух программ, передает Sports.ru.
Мировой рекорд в короткой программе принадлежит японке Рике Кихире – 83,97 балла, она установила его на Командном чемпионате мира-2019.
Мемориал Ондрея Непелы
Братислава, Словакия
Женщины
Итоговое положение
1. Александра Трусова (Россия) – 238,69
2. Каори Сакамото (Япония) – 194,42
3. Ханул Ким (Южная Корея) – 182,50
4. Лара Наки Гутманн (Италия) – 178,12
5. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 178,06
6. Мако Ямашита (Япония) – 163,54
7. Станислава Константинова (Россия) – 162,25
8. Иветт Тот (Венгрия) – 155,79
9. Мария Сотскова (Россия) – 155,25