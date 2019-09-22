Феноменальная Александра Трусова побила рекорды Алины Загитовой

Россиянка Александра Трусова одержала победу на турнире. Она установила мировой рекорд в произвольной программе и по сумме двух программ.

В произвольной программе Трусова исполнила четверной лутц, четверной тулуп и каскад четверной тулуп – тройной тулуп, но допустила ошибку в каскаде тройной лутц – тройной риттбергер.

Предыдущие рекорды принадлежали Алине Загитовой, которая на турнире Nebelhorn Trophy 2018 набрала 158,50 балла за произвольную программу и 238,43 балла по сумме двух программ, передает Sports.ru.

Мировой рекорд в короткой программе принадлежит японке Рике Кихире – 83,97 балла, она установила его на Командном чемпионате мира-2019.

Мемориал Ондрея Непелы

Братислава, Словакия

Женщины

Итоговое положение

1. Александра Трусова (Россия) – 238,69

2. Каори Сакамото (Япония) – 194,42

3. Ханул Ким (Южная Корея) – 182,50

4. Лара Наки Гутманн (Италия) – 178,12

5. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 178,06

6. Мако Ямашита (Япония) – 163,54

7. Станислава Константинова (Россия) – 162,25

8. Иветт Тот (Венгрия) – 155,79