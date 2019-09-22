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Игроки "Реала" сомневаются в способностях Зинедина Зидана

epa07580432 Real Madrid's head coach Zinedine Zidane speaks during a press conference at the club's Valdebebas sports city in Madrid, Spain, 18 May 2019. Real Madrid will face Real Betis in their Spanish La Liga soccer match on 19 May 2019. EPA/PACO CAMPOS

ФОТО: PACO CAMPOS / EPA

Некоторые футболисты «Реала» после поражения в Лиге чемпионов от «ПСЖ» (0:3) сомневаются в главном тренере Зинедине Зидане, передает Sports.ru.

Значимые игроки в раздевалке мадридцев думают, что 47-летний француз уже не тот, что раньше, утверждает ESPN.

Также у ряда футболистов существуют опасения в связи со слухами о том, что Зидана может сменить Жозе Моуринью. Другие кандидаты – Массимилиано Аллегри и Айтор Каранка.

Члены правления «Реала» полагают, что команда не демонстрирует максимум возможностей после шести летних трансферов.

При этом сам Зидан с оптимизмом смотрит на ситуацию в клубе.

В Ла Лиге «Реал» набрал 8 очков в четырех турах и занимает третье место.

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