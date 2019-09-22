Игроки "Реала" сомневаются в способностях Зинедина Зидана

Значимые игроки в раздевалке мадридцев думают, что 47-летний француз уже не тот, что раньше, утверждает ESPN.

Также у ряда футболистов существуют опасения в связи со слухами о том, что Зидана может сменить Жозе Моуринью. Другие кандидаты – Массимилиано Аллегри и Айтор Каранка.

Члены правления «Реала» полагают, что команда не демонстрирует максимум возможностей после шести летних трансферов.

При этом сам Зидан с оптимизмом смотрит на ситуацию в клубе.