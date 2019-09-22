Фото и видео: при странных обстоятельствах на одной улице дотла сгорели грузовик и гаражи
Сегодня ночью в 00:10 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Синди на Пярнуском шоссе горит грузовик.
Когда спасатели прибыли на место, открытым пламенем горел грузовик, от которого остался только прицеп. Люди не пострадали, пишет Pärnu Postimees.
Через несколько часов, в 2:21 в Центр тревоги вновь поступил вызов на Пярнуское шоссе в Синди, где открытым огнем полыхал один гараж. Огонь распространился и на другие гаражи, один был уничтожен полностью.
Причины двух пожаров будут выяснены в ходе расследования.