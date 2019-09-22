Вс, 22.09.2019
Органы ООН по правам человека неоднократно объясняли, что наш Закон о языке дискриминирующий и жесткий. Мартин Лайне
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Фото и видео: при странных обстоятельствах на одной улице дотла сгорели грузовик и гаражи

Фото и видео: при странных обстоятельствах на одной улице дотла сгорели грузовик и гаражи
Дополнено!

1

Veoki põleng Sindis

ФОТО: Lääne päästekeskus

Сегодня ночью в 00:10 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Синди на Пярнуском шоссе горит грузовик.

Когда спасатели прибыли на место, открытым пламенем горел грузовик, от которого остался только прицеп. Люди не пострадали, пишет Pärnu Postimees.

Через несколько часов, в 2:21 в Центр тревоги вновь поступил вызов на Пярнуское шоссе в Синди, где открытым огнем полыхал один гараж. Огонь распространился и на другие гаражи, один был уничтожен полностью.

ФОТО: Lääne päästekeskus

Причины двух пожаров будут выяснены в ходе расследования.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ