Фото и видео: при странных обстоятельствах на одной улице дотла сгорели грузовик и гаражи

Когда спасатели прибыли на место, открытым пламенем горел грузовик, от которого остался только прицеп. Люди не пострадали, пишет Pärnu Postimees .

Через несколько часов, в 2:21 в Центр тревоги вновь поступил вызов на Пярнуское шоссе в Синди, где открытым огнем полыхал один гараж. Огонь распространился и на другие гаражи, один был уничтожен полностью.