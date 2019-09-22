Пенсионерка: в стране закрывают целые предприятия, а мы все твердим о русских школах и алкоголе

"Почему без разрешения государства я не могу спилить даже елку на своем участке? А когда рушатся огромные предприятия на Северо-Востоке, никто даже не проверяет!" - спросила бывший сотрудник Eesti Energia, пенсионерка из Кохтла-Ярве Мария Гудым.

Она пожаловалась, что последние годы говорят только о русских школах и акцизе на водку, но не говорят о закрытии местных предприятий: "Почему о закрытии турбин на Северо-Востоке не говорили уже два года назад? Давайте же что-то делать!"