Устроивший стрельбу в Ласнамяэ предстанет перед судом

По ходатайству адвоката обвиняемого, в Харьюском уездном суде будет заслушан в качестве эксперта тренер по практической стрельбе Дмитрий Удрас, передает rus.err.ee.

Напомним, что поздно вечером 1 августа 2018 года в Таллинне на мосту Мустакиви произошел конфликт между двумя мужчинами, одним из которых являлся дорожный рабочий Дмитрий Дорошкевич.

По имеющейся у прокуратуры информации, пострадавший, 35-летний мужчина, ударил Дорошкевича в висок, после чего тот взял зарегистрированный на свое имя пистолет "Глок" и выстрелил сначала в воздух, а затем и в направлении жертвы.