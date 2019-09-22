Устроивший стрельбу в Ласнамяэ предстанет перед судом

В понедельник, 23 сентября, начнется судебное разбирательство по уголовному делу, в рамках которого 29-летнего Дмитрия Дорошкевича обвиняют в покушении на убийство.
По ходатайству адвоката обвиняемого, в Харьюском уездном суде будет заслушан в качестве эксперта тренер по практической стрельбе Дмитрий Удрас, передает rus.err.ee.
Напомним, что поздно вечером 1 августа 2018 года в Таллинне на мосту Мустакиви произошел конфликт между двумя мужчинами, одним из которых являлся дорожный рабочий Дмитрий Дорошкевич.
По имеющейся у прокуратуры информации, пострадавший, 35-летний мужчина, ударил Дорошкевича в висок, после чего тот взял зарегистрированный на свое имя пистолет "Глок" и выстрелил сначала в воздух, а затем и в направлении жертвы.
Адвокат Владимир Садеков ранее говорил, что его подзащитный действовал в пределах необходимой обороны, а пистолет носил с собой, поскольку прежде пьяные прохожие уже вступали в конфликты с его коллегами из фирмы Tallinna Teed во время ночных работ.