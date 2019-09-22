Дело о нефтяной компании: эстонскую бизнесвумен отправили в тюрьму

Харьюский уездный суд на этой неделе приговорил бывшую руководительницу нефтяной компании Daxin Baltic (сейчас Krässik OÜ) Ольгу Козловскую к тюремному заключению.
Суд признал Козловскую виновной в подделке документов, в использовании фальшивых документов и в крупномасштабном присвоении, и приговорил ее к четырем годам реального тюремного заключения. Суд обязал Козловскую выплатить представителю ее бывшего работодателя Krässik OÜ 38 865 евро.
Козловская должна отправиться в тюрьму после вступления решения суда в силу, но у нее есть возможность обжаловать приговор уездного суда в суде высшей инстанции.