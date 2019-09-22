В воде школы и детского сада обнаружили опасную бактерию

«Водоснабжение района Аасмяэ осуществляется из подземных вод. Для этого используется две скважины», - говорит руководитель компании по водоснабжению в волости Сауэ Kovek AS Ааре Сыэр. Воду качают с 80-метровой глубины. Скважины были сделаны в 1970-х годах. «Одну из них реконструировали в 2013 году. Вторую используем в качестве резервной, если что-то случится с основной скважиной», -говорит Сыэр.

В школе и детском саду Аасмяэ проводится более строгий контроль над водой, чем в обычных жилых домах. Тревожный звоночек прозвенел 15 мая, когда проведенный в детском саду анализ показал присутствие коликоподобных бактерий - одна единица на 100 миллилитров. В питьевой воде этот показатель должен быть равен нулю. Результаты повторного анализа 13 июня показали уже ноль.

Показатель коликоподобных бактерий в пробах, взятых на анализ в тот же день в Аасмяэской основной школе, был равен двум. «Это не фекальные бактерии, которые являются результатом загрязнения подземных вод. В Аасмяэ коликоподобные бактерии. Точно неизвестно, откуда они взялись. Считается, что они могут возникнуть в абсолютно чистой воде. Просто при определенных условиях, как теплое лето или небольшое использование воды, они начинают размножаться в трубопроводе, - говорит Сыэр. - Никакой угрозы они не представляют. При посещении общественного бассейна в организм человека попадает их гораздо больше».

С 9 по 12 августа в школе Аасмяэ все-таки были проведены работы, чтобы привести воду в порядок. «Название вещества - натрий гипохлорит. Это жидкость с запахом хлора, используемая для дезинфекции резервуаров, трубопроводов и самой воды, - уточнил Сыэр. - Школьный трубопровод был заполнен этим относительно сильным раствором хлора. Ему дали постоять несколько дней, а затем трубы промыли чистой водой и взяли новую пробу».

Повторную пробу взяли 21 августа. «Как ни странно, в повторной пробе число коликоподобных бактерий составило три, - сказал Сыэр. - Следующий анализ был проведен 2 сентября. Тогда показать в школе был нулевой».

«На всех водоочистных станциях у нас есть дозирующие насосы, которые мы используем в случае чрезвычайной ситуации. Хлор погружается во всю идущую в поселок воду. Цель состоит в том, что вода, содержащая хлор, убивала нежелательные бактерии, - объяснил Сыер. - Дезинфекция водопровода школы Аасмяэ не помогла. Коликоподобная бактерия пришла откуда-то из района школы. Это мог быть, например, уличный трубопровод».

Хлор добавляется во всю питьевую воду района Аасмяэ с 29 августа. Употребление воды района Аасмяэ составляет 150 кубометров в сутки. За три недели туда добавилось 15 литров раствора хлора.