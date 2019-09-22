Пушкин в Русском театре: «Руслан и Людмила» XXI века?

Перед началом спектакля, пока в зале еще горит свет, актеры неожиданно начинают исполнять рэп на стихи Пушкина, причем делают это мастерски, и хорошо знакомые тексты вдруг обретают дерзкий, новый оттенок. Звучат «Бесы», письмо Татьяны и отрывки из «Руслана и Людмилы». Свет гаснет, и тут детский голос сбивчиво, с ошибками читает пролог «У лукоморья дуб зеленый...». Это далекое от совершенства, неотшлифованное исполнение обманывает зрительские ожидания и задевает за живое, ведь именно в школе знаменитое вступление обрело собственную жизнь и зазвучало миллионами детских голосов. Но, как продемонстрировали авторы спектакля, текст Пушкина может перерождаться бессчетное количество раз.

Финн с автоматом и прочие метаморфозы

Поэма «Руслан и Людмила» на современников произвела неоднозначное впечатление: о ней спорили, отмечали «неправильность» стиля, пеняли на грубость и излишнюю чувственность. Уже в «Руслане и Людмиле» — своей первой поэме и первой книге — Пушкин проявил себя непревзойденным новатором. Обращаясь напрямую к читателю, он разрушает дистанцию между ним и автором и создает эффект живого, раскованного повествования, экспериментирует со стилями, вплетает в текст иронию и юмор. Кроме того, Руслан и Людмила — герои в формате 3D, им не чужды уныние, печаль, перепады настроения, озорство, любопытство, желание позабавиться; в народном эпосе, которым, условно говоря, поэма периодически «притворяется», эмоциональный спектр героев таким разнообразием не отличается.

Пушкин — космическая величина, которая находится вне времени и пространства; его произведения будут звучать актуально в любую эпоху. Именно на это, видимо, и делал ставку режиссер, подавая пушкинский текст в виде рэпа (не только) и облачая героев в худи и тренировочные костюмы. Персонажи изменены под стать современности: из могучего богатыря Руслан (Александр Жиленко) трансформировался в пугливого юнца; благообразный старец Финн теперь орущий громила в тельняшке с автоматом (Сергей Фурманюк); Черномор вовсе не карла, а вполне обычный мужчина, в одной из сцен — даже в смокинге со стразами и с букетом роз (Дмитрий Кордас). С Людмилой все еще интереснее — их в постановке ни много ни мало четыре, а композитор Александр Жеделев присутствует на сцене с гитарой совсем как современный Баян.