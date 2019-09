Пушкин в Русском театре: «Руслан и Людмила» XXI века?

Спектакль Азарова поражает обилием лирических отступлений. Былины «Три науки молодецкие» и «Дунай Дунаевич» в великолепном исполнении Сергеевой и Дымченко звучат особенно уместно. Они близки отдельным эпизодам «Руслана и Людмилы», хотя по сути разительно отличаются от них. А вот зачем в спектакле «Кукушка» Виктора Цоя, «Я хочу быть с тобой» Nautilus Pompilius и What have I got to do to make you love me Элтона Джона, уже не так понятно, так как из общей стилистики постановки они выбиваются и где-то даже ее разрушают. Можно предположить, что режиссер пытается идти по стопам самого поэта, который в «Руслане и Людмиле», как отмечал Юрий Лотман, соединял «несовместимые жанрово-стилистические отрывки». Но если у Пушкина они складываются в безупречную мозаику, то у Азарова картинка слегка распадается. Это своего рода художественный популизм: уж очень автор хочет угодить публике.