В Эстонии число браков сократилось, а количество разводов выросло

По сравнению с августом 2018 года число заключенных браков снизилось на 25,3%, а количество разводов увеличилось на 5%, выясняется из данных Департамента статистики.

В августе в Харьюском уезде зарегистрировали 436 браков, в Тартуском и Ида-Вируском уездах - 149 и 90 браков.