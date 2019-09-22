В Эстонии число браков сократилось, а количество разводов выросло

В августе 2019 года на территории Эстонии зарегистрировали 964 новых семейных союза, в то же время развелись 250 пар, передает Rus.ERR.
По сравнению с августом 2018 года число заключенных браков снизилось на 25,3%, а количество разводов увеличилось на 5%, выясняется из данных Департамента статистики.
В августе в Харьюском уезде зарегистрировали 436 браков, в Тартуском и Ида-Вируском уездах - 149 и 90 браков.
Эти же уезды традиционно оказались и лидерами по числу разводов. В Харьюском развелись 128, в Ида-Вируском - 35, в Тартуском уезде - 23 пары.