Вс, 22.09.2019
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В Эстонии число браков сократилось, а количество разводов выросло

Кольцо. Иллюстративное фото.

ФОТО: Klaudia Fąferek-Jaworska / PantherMedia / Klaudia Fąferek-Jaworska

В августе 2019 года на территории Эстонии зарегистрировали 964 новых семейных союза, в то же время развелись 250 пар, передает Rus.ERR.

По сравнению с августом 2018 года число заключенных браков снизилось на 25,3%, а количество разводов увеличилось на 5%, выясняется из данных Департамента статистики.

В августе в Харьюском уезде зарегистрировали 436 браков, в Тартуском и Ида-Вируском уездах - 149 и 90 браков.

Эти же уезды традиционно оказались и лидерами по числу разводов. В Харьюском развелись 128, в Ида-Вируском - 35, в Тартуском уезде - 23 пары.

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