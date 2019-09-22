Пассажиры круизного лайнера подняли восстание против экипажа

Причиной этого стали места, куда корабль привозил туристов. Им обещали «неизведанные жемчужины», а привезли, например, в британский индустриальный порт Грейт-Ярмут, хотя многие пассажиры сами приехали оттуда ради круиза, во французский порт Дюнкерк, рядом с которым находится лагерь нелегальных мигрантов, и индустриальный порт Амстердама Эймёйден рядом со сталелитейным заводом.