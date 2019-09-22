В Эстонии сотни молодых людей оказались в психбольнице по одной причине

Каждый год в Эстонии в психиатрические больницы попадают 250-300 молодых людей с первых психотическим эпизодом, зачастую психическое заболевание напрямую связано с курением конопли. Врачи видят, что ситуация усугубляется.

Психиатр психиатрической клиники Тартуского университета Лийна Харинг описывает их пациентов, у которых был первый эпизод психоза: «Чаще всего молодой человек, у которого есть нарушения мышления и восприятия реальности. Его поведение меняется так, что зачастую оно не соответствует социальным нормам. Очень часто помощи ищут близкие или друзья, которые видят, что у этого человека есть какая-то психиатрическая проблема. Страдающие психозом люди видят галлюцинации, слышат голоса, ведут себя странно».

Харинг добавила, что большинство нуждается в госпитализации, в некоторых случаях даже против их воли: «Поведение человека может стать опасным для себя самого или других, также болезнь опасна для мозга и всего тела». Взаимосвязь между психозом и употреблением марихуаны психиатры выясняют в первую очередь. Если в возникновении психоза роль сыграло употребление какого-либо наркотического вещества, то воздействие лекарств скудное и это надо учитываться в плане лечения.

«Молодые люди открыто говорят, употребляют ли они какие-то вещества. Нам пока не удалось собрать вместе все статистические данные», - сказала Харинг.

В настоящее время психиатрическая клиника в сотрудничестве с Тартуским университетом проводит масштабное интернет-исследование на тему «Вещества и развивающиеся умы», одной из целей которого является изучение взаимосвязи между психическим здоровьем жителей Эстонии в возрасте 16-45 лет и употреблением наркотиков, особенно проблем, связанных с употреблением марихуаны. Есть тысячи респондентов, анализ результатов еще впереди.

Еще более сильные

В последние годы на нелегальном рынке в Эстонии также стал более сильнодействующим, то есть количество психоактивного (доставляющего кайф) тетрагидроканнабинола (ТГК) увеличилось в продаваемой конопле.

По словам профессора в области человеческой физиологии Тартуского университета Ээро Васара, это всемирная тенденция: развитие направлено в ту сторону, чтобы получать растения конопли, в которых содержание ТГК будет как можно выше.

Для этого выбираются правильные сорта конопли, которые имеют высокое содержание ТГК. Важно выбрать правильное время для сбора растений.

Также совершаются манипуляции с женскими растениями конопли, которые не опыляются мужскими растениями, поэтому в ожидании опыления вырастают большие и мощные соцветия.

В Великобритании для тяжелой и сильнодействующей на психику конопли используют термин skunk, теперь этот термин вошел в обиход и в Эстонии.