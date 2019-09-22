Картина дня: причины психозов у молодежи в Эстонии, бактерии в питьевой воде и День без автомобиля

В Эстонии сотни молодых людей оказались в психбольнице по одной причине

Галлюцинации, голоса, странное поведение — каждый год несколько сотен молодых людей в Эстонии оказываются впервые в приемной психиатрической клиники, куда их приводит марихуана. Читать далее...

Вот это совпадение: с разницей в 20 минут произошло два аналогичных ДТП

За прошедшие сутки произошло три серьезных ДТП, в каждом из которых пострадало по одному человеку, сообщает Департамент полиции и погранохраны. Читать далее...

Пенсионерка: в стране закрывают целые предприятия, а мы все твердим о русских школах и алкоголе

Пенсионерка из Кохтла-Ярве Мария Гудым в эфире ток-шоу "Своя правда" на телеканале ETV+ выразила недовольство тем, что на фоне закрытия крупных предприятий в стране предпочитают говорить о русских школах и акцизе на алкоголь. Читать далее...

Синоптики: на Эстонию надвигается антициклон

Циклоны делают паузу и над Балтикой свои условия погоде будет диктовать антициклон. Читать далее...

Устроивший стрельбу в Ласнамяэ предстанет перед судом

В понедельник, 23 сентября, начнется судебное разбирательство по уголовному делу, в рамках которого 29-летнего Дмитрия Дорошкевича обвиняют в покушении на убийство. Читать далее...

Пушкин в Русском театре: «Руслан и Людмила» XXI века?

20 сентября в Русском театре состоялась премьера музыкально-поэтической композиции «Руслан и Людмила». Режиссер Денис Азаров представил вольную интерпретацию поэмы Пушкина: попытался ее актуализировать, соединил с произведениями фольклора, хитами ХХ века и существенно изменил характеры главных персонажей. Читать далее...

В воде школы и детского сада обнаружили опасную бактерию

Пробы воды, взятые в мае, июне и августе, показали, что в Аасмяэ есть проблемы с чистотой воды - показатели колибактерий превысили нормы, в том числе в школе и детском саду. Читать далее...

Перекрытые улицы, ярмарка и концерты: как проходит в Таллинне День без автомобилей

День без автомобиля - центральное событие начавшегося Месячника экологичного движения и Европейской недели подвижности, проходит в Таллинне в воскресенье, 22 сентября, с 10 до 17 часов в окрестностях Балтийского вокзала. Читать далее...

На площади Вабадузе отметили День сопротивления

В Эстонии 22 сентября отмечается как День сопротивления, также известный как День правительства Отто Тифа, поскольку именно в этот день 75 лет назад советские войска свергли законное правительство Эстонии. Читать далее...

Сегодня в Москве дадут салют в честь взятия Таллинна

Сегодня, 22 сентября, в Москве прогремит салют в честь дня, который российская сторона считает днем освобождения Таллинна от немецко-фашистских захватчиков, а эстонская – днем оккупации нашей столицы. Читать далее...

Главный политический скандал в США последних дней. При чем тут Украина?