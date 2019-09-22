Картина дня: причины психозов у молодежи в Эстонии, бактерии в питьевой воде и задержание агрессивного мужчины с применением спецтехники

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями воскресенья.
В Эстонии сотни молодых людей оказались в психбольнице по одной причине
Галлюцинации, голоса, странное поведение — каждый год несколько сотен молодых людей в Эстонии оказываются впервые в приемной психиатрической клиники, куда их приводит марихуана. Читать далее...
Полицейские применили газ, электрошок и резиновую пулю при задержании агрессивного мужчины
Вчера вечером полицию вызвали в Кехра, где мужчина угрожал своей жене. При задержании полиция в отношении мужчины газ, электрошок и резиновую пулю. Читать далее...
В воде школы и детского сада обнаружили опасную бактерию
Пробы воды, взятые в мае, июне и августе, показали, что в Аасмяэ есть проблемы с чистотой воды - показатели колибактерий превысили нормы, в том числе в школе и детском саду. Читать далее...
Вот это совпадение: с разницей в 20 минут произошло два аналогичных ДТП
За прошедшие сутки произошло три серьезных ДТП, в каждом из которых пострадало по одному человеку, сообщает Департамент полиции и погранохраны. Читать далее...
Пенсионерка: в стране закрывают целые предприятия, а мы все твердим о русских школах и алкоголе
Пенсионерка из Кохтла-Ярве Мария Гудым в эфире ток-шоу "Своя правда" на телеканале ETV+ выразила недовольство тем, что на фоне закрытия крупных предприятий в стране предпочитают говорить о русских школах и акцизе на алкоголь. Читать далее...
Синоптики: на Эстонию надвигается антициклон
Циклоны делают паузу и над Балтикой свои условия погоде будет диктовать антициклон. Читать далее...
Устроивший стрельбу в Ласнамяэ предстанет перед судом
В понедельник, 23 сентября, начнется судебное разбирательство по уголовному делу, в рамках которого 29-летнего Дмитрия Дорошкевича обвиняют в покушении на убийство. Читать далее...
Пушкин в Русском театре: «Руслан и Людмила» XXI века?
20 сентября в Русском театре состоялась премьера музыкально-поэтической композиции «Руслан и Людмила». Режиссер Денис Азаров представил вольную интерпретацию поэмы Пушкина: попытался ее актуализировать, соединил с произведениями фольклора, хитами ХХ века и существенно изменил характеры главных персонажей. Читать далее...
Перекрытые улицы, ярмарка и концерты: как проходит в Таллинне День без автомобилей
День без автомобиля - центральное событие начавшегося Месячника экологичного движения и Европейской недели подвижности, проходит в Таллинне в воскресенье, 22 сентября, с 10 до 17 часов в окрестностях Балтийского вокзала. Читать далее...
На площади Вабадузе отметили День сопротивления
В Эстонии 22 сентября отмечается как День сопротивления, также известный как День правительства Отто Тифа, поскольку именно в этот день 75 лет назад советские войска свергли законное правительство Эстонии. Читать далее...
Сегодня в Москве дадут салют в честь взятия Таллинна
Сегодня, 22 сентября, в Москве прогремит салют в честь дня, который российская сторона считает днем освобождения Таллинна от немецко-фашистских захватчиков, а эстонская – днем оккупации нашей столицы. Читать далее...
Главный политический скандал в США последних дней. При чем тут Украина?
Если раньше президента США Дональда Трампа обвиняли в связях с Россией, то теперь в Вашингтоне разразился новый скандал. В последние два дня ведущие американские СМИ и некоторые демократы обвинили Трампа в попытках втянуть украинские власти в американскую предвыборную кампанию. Читать далее...
Сильнейшее за 30 лет землетрясение в Албании настигло эстонцев в гостинице
Вчера в Албании произошло землетрясение, магнитуда которого достигла 5,8. С эстонскими спортсменами, которые находятся там на турнире, все в порядке, они в безопасности в отеле. Читать далее...
В Кохтла-Ярве во второй раз ограбили один и тот же магазин: подозреваемый арестован
В субботу полицейские задержали 23-летнего мужчину, которому предъявлено подозрение в двух случаях ограбления магазина в Кохтла-Ярве. Читать далее...
Галерея: в центре Таллинна молодежь протестует против загрязнения природы
В рамках Недели климатического протеста Week4Future тысячи молодых людей собрались на выходных на улицах всего мира в знак протеста. В Таллинне сегодня на серьезную проблему обратили внимание десятки молодых людей, смастерившие чудовище из старого пластика, которого пронесли по городу, чтобы побудить общество прекратить отравлять природу пластиком и упаковками из прочих материалов. Читать далее...
Галерея и видео: в Пярну полыхают три здания
Сегодня в 20.22 в Центр тревоги сообщили, что о пожаре на улице Хоспидали в Пярну. По первоначальным данным, заброшенный дом горит открытым пламенем. Читать далее...
Синоптики обратились к водителям с предупреждением
Дорожный метеоцентр предупреждает о том, что завтра утром на дорогах будет скользко. Читать далее...