Картина дня: причины психозов у молодежи в Эстонии, бактерии в питьевой воде и задержание агрессивного мужчины с применением спецтехники

Если раньше президента США Дональда Трампа обвиняли в связях с Россией, то теперь в Вашингтоне разразился новый скандал. В последние два дня ведущие американские СМИ и некоторые демократы обвинили Трампа в попытках втянуть украинские власти в американскую предвыборную кампанию. Читать далее...

Сильнейшее за 30 лет землетрясение в Албании настигло эстонцев в гостинице

Вчера в Албании произошло землетрясение, магнитуда которого достигла 5,8. С эстонскими спортсменами, которые находятся там на турнире, все в порядке, они в безопасности в отеле. Читать далее...

В Кохтла-Ярве во второй раз ограбили один и тот же магазин: подозреваемый арестован

В субботу полицейские задержали 23-летнего мужчину, которому предъявлено подозрение в двух случаях ограбления магазина в Кохтла-Ярве. Читать далее...

Галерея: в центре Таллинна молодежь протестует против загрязнения природы

В рамках Недели климатического протеста Week4Future тысячи молодых людей собрались на выходных на улицах всего мира в знак протеста. В Таллинне сегодня на серьезную проблему обратили внимание десятки молодых людей, смастерившие чудовище из старого пластика, которого пронесли по городу, чтобы побудить общество прекратить отравлять природу пластиком и упаковками из прочих материалов. Читать далее...

Галерея и видео: в Пярну полыхают три здания

Сегодня в 20.22 в Центр тревоги сообщили, что о пожаре на улице Хоспидали в Пярну. По первоначальным данным, заброшенный дом горит открытым пламенем. Читать далее...

Синоптики обратились к водителям с предупреждением