Вс, 22.09.2019
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  • Сильнейшее за 30 лет землетрясение в Албании настигло эстонцев в гостинице

Сильнейшее за 30 лет землетрясение в Албании настигло эстонцев в гостинице

Последствия землетрясения в Албании.

ФОТО: GENT SHKULLAKU / AFP

Вчера в Албании произошло землетрясение, магнитуда которого достигла 5,8. С эстонскими спортсменами, которые находятся там на турнире, все в порядке, они в безопасности в отеле, передает Postimees со ссылкой на Эстонский баскетбольный союз.

Молодежная команда ощутила землетрясение и его последствия, но, к счастью, этим дело и ограничилось. Сразу после первых толчков провели встречу с игроками, чтобы обсудить план действий, включая эвакуацию, передвижения, сборы и коммуникацию. Сейчас все в безопасности.

По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения располагался недалеко от портового города Дуррес, примерно в 60 километрах к северо-западу от столицы страны. Очаг пролегал на глубине 10 километров.

Землетрясение уже назвали в правительстве самым сильным в стране за последние 30 лет. К счастью, погибших нет.

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