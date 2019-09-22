EKRE засыпали угрозами в соцсетях: партия обратилась в полицию

По сообщению Пыхьяской окружной прокуратуры, Консервативная народная партия (EKRE) подала заявление в связи с прозвучавшими в ее адрес угрозами в социальных сетях.
«Прокуратура ознакомится с содержащейся в заявлении информацией и примет решение, возбуждать ли дело, в течение предусмотренных законом 10 дней», - сообщил BNS пресс-секретарь прокуратуры Каарель Каллас.
В среду глава МВД Март Хельме заявил, что EKRE обратилась к правоохранительным органам для проверки прозвучавших в социальных сетях угроз в ее адрес.
По словам Хельме, члены движения «За свободу, против лжи» долго обсуждали в социальных сетях, как бы «дать в рожу» состоящим в EKRE министрам. «И пришли к тому, что нужно нанять снайпера и вообще убрать их. Является ли это разжиганием вражды со стороны этих самых толерастов? Разве это нормальная дискуссия и риторика?» - спросил Хельме на инфочасе Рийгикогу в среду.
По его словам, EKRE обратилась в полицию с заявлением об этих угрозах. «Напомним, что одному из прошлых премьер-министров тоже угрожали положить в постель лошадиную голову, что закончилось судебным процессом и обвинительным приговором для этого человека. Я надеюсь, что наши беспристрастные юридические инстанции и в этот раз отнесутся к угрозам убийства членов правительства столь же серьезно, как и в прошлый раз», - отметил Хельме.