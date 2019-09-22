Ограбления в Кохтла-Ярве: полиция задержала подозреваемого

За последнюю неделю в полицию сообщили о двух случаях, когда в магазин на улице Калеви в Кохтла-Ярве вторгся неизвестный мужчина, направил на продавщицу напоминающий оружие предмет, забрал с собой алкогольные напитки и скрылся, сообщила полиция.

18 сентября, в 23.40 в Кохтла-Ярве в магазин на улице Калеви зашел неизвестный мужчина, который направил в сторону сотрудницы магазина похожий на оружие предмет, после чего схватил с прилавка бутылку с алкоголем и скрылся. В этот же магазин 21 сентября в 01.40 в магазин снова зашел мужчина, направил на продавщицу похожий на оружие предмет, схватил с полки несколько бутылок алкоголя и ушел. В обоих случаях сотрудница магазина не пострадала. Для выяснения всех обстоятельств обоих случаев начато уголовное производство по статье о разбое.

Руководитель Йыхвиского полицейского участка Андреас Клиймант сказал, что хотя в обоих случаях полицейские не смогли задержать нарушителя в окрестностях места происшествия, работа следователя привела к цели за несколько дней.

«В результате сбора информации и работы с записями камер наблюдения следователи обнаружили молодого человека, которому сегодня предъявлено подозрения в обоих ограблениях. По словам самого мужчины, у них была вечеринка со знакомыми, и когда кончился алкоголь, захотелось его добыть. По его словам, с этой целью он ограбил магазин», - пояснил Климат.

«В обоих случаях мужчина направил на продавца похожий на оружие предмет. Что именно было за оружие, выяснит экспертиза. К любым случаям, связанным с оружием, мы относимся очень серьезно. Различные предметы, похожие на оружие, в том числе пневматическое оружие, могут визуально выглядеть как огнестрельное оружие, и некоторые часто не думают о том, как их использование в общественных местах влияет на чувство безопасности людей. Поэтому их использование требует повышенного внимания полиции и максимально оперативной реакции с ее стороны», - сказал глава подразделения.

«Эти события, несомненно, нарушили чувство безопасности местных жителей, однако полиция сделала все возможное, чтобы быстро найти этого человека. Всегда важно немедленно сообщать в полицию о подозрительных людях и действиях. Тогда мы сможем действовать быстро», - сказал Клиймант.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Аве Арним, ранее 23-летний был неоднократно наказан в уголовном порядке.

«Сегодня прокуратура ходатайствовала о взятии под стражу подозреваемого, который вскоре после его освобождения из тюрьмы снова совершил преступления против собственности. Добыча средств к существованию с помощью краж и грабежей стала его стилем жизни», - добавила Арним.