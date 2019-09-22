Трамп отрицает оказание давления на Зеленского в телефонном разговоре

Ряд американских СМИ ранее сообщили, что Трамп в ходе телефонного разговора с Зеленским неоднократно предлагал тому сотрудничать с его личным адвокатом Рудольфом Джулиани в расследовании в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера. По данным издания The New York Times, адвокат Трампа хочет выяснить, могли ли поездки бывшего вице-президента Соединенных Штатов в Украину быть связаны с деловыми интересами его родственника. Хантер Байден весной 2014 года вошел в совет директоров частной украинской нефтегазовой компании Burisma.

Джозеф Байден призвал президента страны обнародовать стенограмму записи телефонного разговора с Зеленским. В свою очередь, госсекретарь США Майкл Помпео допустил расследование в отношении бывшего вице-президента, если выяснится, что тот пытался повлиять на Киев с целью оградить сына от расследования.

Несколькими днями ранее администрация Дональда Трампа разблокировала 250 млн долларов (в пересчете - 226,6 млн евро) военной помощи, предназначавшейся Киеву в рамках Инициативы по поддержке безопасности Украины. По версии ряда демократов, администрация Трампа могла заморозить перечисление средств, чтобы усилить давление на власти в Киеве. Те, предположительно, должны были содействовать кампании по переизбранию Трампа на посту президента, открыв расследование в отношении Джозефа Байдена.