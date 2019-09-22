Опасные последствия глобального потепления: Латвия страдает от нашествия пришельцев

Доктор биологии Волдемарс Спунгис, энтомолог научного института BIOR, буквально за пять минут, на деревьях в парке Кронвальда, нашел двух пришельцев, например, каштановая и липовая моль.

Одним из неприятных сюрпризов для нашей страны стало расширение ареала обитания клеща Dermacentor, семейства иксодовых. В отличие от местных клещей, пришелец не ползает, а бегает.

"В последние годы он серьезно продвинулся на север. В этом году, я сравнил с 2014 годом, он пошел по всей Латвии и дошел до северных территорий страны", – рассказал Волдемарс Спунгис.

Dermacentor переносит не только все местные заболевания такие, как клещевой энецефалит и болезнь Лайма, но также и ряд вирусных заболеваний. Кроме этого, он поражает собак пироплазмозом. От этой болезни домашний питомец может даже умереть. Она уже фиксируется латвийскими ветеринарами, говорят в Латвийском центре профилактики и контроля заболеваний.

Появились в Латвии и довольно экзотические насекомые, для человека они неопасны – это целых два вида богомола. Биологи фиксируют новые виды кузнечиков. Также до Латвии стала долетать среднеазиатская саранча. Правда, пока в небольших количествах.

В животном мире также есть вид, который с 2009 года последовательно расширяет свой ареал обитания – золотистый шакал. Росту его популяции в нашей стране способствует вырубка лесов.

"Им нравится открытое пространство. Смена лесов на сельскохозяйственные поля - это тот фактор, который способствует распространению шакалов на север", – рассказал ведущий исследователь Латвийского государственного института лесоводства Silava Янис Силиньш.

Из-за потепления на Латвию наступают инвазивные виды, которые попадают сюда в результате деятельности человека: торговли, туризма и прочих факторов. В этом году Латвия пережила целое нашествие брюхоногого моллюска – испанского слизня. Обилие этого вида на полях угрожает сельскому хозяйству.

Впрочем, появление некоторых инвазивных видов рыб вызвало напротив – восторг. Так в июле на берег Даугавы в рижском Кенгарагсе выбросило почти метрового сибирского осетра. У руководителя рыбного питомника Tome института BIOR Иварса Путикиса есть своя теория, как осётр такой величины мог оказаться в Даугаве.

"Пару лет назад, в 2017 году, были большие паводки в Польше и на рыбзаводе прорвало шлюзы. Примерно 50 тысяч особей сибирского осетра ушло в Балтийское море. И очень может быть, что эта рыба шла мимо берега и зашла в Даугаву", – рассказал Русскому вещанию LTV7 руководитель рыбного питомника Tome научного института BIOR Иварс Путвикис.

В начале весны Рижский залив навестили необычные для наших мест гости – дельфины. Правда, в Латвийском институте гидроэкологии говорят, что они, скорее всего случайные гости.

Но есть инвазивные пришельцы, которые вызывают серьезные опасения, как у ученых, так и рыбаков. Сейчас во внутренних водах Латвии, по данным Института гидроэкологии, уже живет три вида крабов. Причем один вид начал размножаться.