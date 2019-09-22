Комиссия приступит к переоценке магистерской работы Вахера

Пресс-секретарь Таллиннского университета сообщил BNS, что в понедельник соберется назначенная на этот год комиссия по защите экзаменационных работ магистерской программы по специальности юриспруденция. По словам пресс-секретаря, комиссия примет решение в понедельник, но оно может быть обнародовано и позже.

Академическая комиссия Таллиннского университета в июле приняла решение направить магистерскую работу Эльмара Вахера на переоценку комиссии по защите.

Из-за обнаруженных в работе ошибок в ссылках на источники комиссия рекомендует снизить оценку, однако в целом работа при этом все же заслуживает положительной оценки.

Свое решение комиссии сформировала исходя из объема ошибок в ссылках на источники, их содержания и важности для достижения целей данной работы, принимая в расчет как мнение специалистов самого университета, так и мнение экспертов вне университета.

В июне Таллиннскому университету поступило заявление от гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера с просьбой проверить соответствие академическим нормам его магистерской работы «Правовая регуляция борьбы с рисками в случае угрожающей конституционному строю опасности».

Вахер ранее заявил в СМИ, что его магистерская работа не является плагиатом и что он не пропустил умышленно ссылки ни на один источник.