Представители эстонского духовенства поедут в Москву и пригласят в Таллинн патриарха Кирилла

Представители эстонского духовенства готовят визит в Москву. Как ожидается, он состоится в ноябре, в программе также встреча с главой русской православной церкви - патриархом Кириллом, передает Rus.ERR.
В интервью "Актуальной камере" архиепископ Эстонской евангелической лютеранской церкви Урмас Вийлма отметил, что визит - инициатива эстонской стороны, соответствующее послание в Москву было отправлено весной.
В планах также встреча с представителями эстонской общины в российской столице и богослужение, которое как ожидается пройдет в эстонском посольстве.
Вийлма также планирует пригласить патриарха Кирилла в Эстонию, ранее патриарх Кирилл приезжал в Эстонию в 2013 году.