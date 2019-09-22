Представители эстонского духовенства поедут в Москву и пригласят в Таллинн патриарха Кирилла

В интервью "Актуальной камере" архиепископ Эстонской евангелической лютеранской церкви Урмас Вийлма отметил, что визит - инициатива эстонской стороны, соответствующее послание в Москву было отправлено весной.

В планах также встреча с представителями эстонской общины в российской столице и богослужение, которое как ожидается пройдет в эстонском посольстве.