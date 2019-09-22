Вс, 22.09.2019
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  • Представители эстонского духовенства поедут в Москву и пригласят в Таллинн патриарха Кирилла

Представители эстонского духовенства поедут в Москву и пригласят в Таллинн патриарха Кирилла

Архиепископ Эстонской евангелической лютеранской церкви Урмас Вийлма.

ФОТО: MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA

Представители эстонского духовенства готовят визит в Москву. Как ожидается, он состоится в ноябре, в программе также встреча с главой русской православной церкви - патриархом Кириллом, передает Rus.ERR.

В интервью "Актуальной камере" архиепископ Эстонской евангелической лютеранской церкви Урмас Вийлма отметил, что визит - инициатива эстонской стороны, соответствующее послание в Москву было отправлено весной.

В планах также встреча с представителями эстонской общины в российской столице и богослужение, которое как ожидается пройдет в эстонском посольстве. 

Вийлма также планирует пригласить патриарха Кирилла в Эстонию, ранее патриарх Кирилл приезжал в Эстонию в 2013 году. 

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