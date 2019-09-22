Галерея: в центре Таллинна молодежь протестует против загрязнения природы

В рамках Недели климатического протеста Week4Future тысячи молодых людей собрались на выходных на улицах всего мира в знак протеста. В Таллинне сегодня на серьезную проблему обратили внимание десятки молодых людей, смастерившие чудовище из старого пластика, которого пронесли по городу, чтобы побудить общество прекратить отравлять природу пластиком и упаковками из прочих материалов, передает Postimees.
Организаторы заявили, что, хотя законодательство Европейского союза в последнее время стало больше учитывать проблемы экологии, изменения идут слишком медленно.
По данным Департамента статистики Эстонии, в 2017 году каждый житель Эстонии произвел 390 килограмм бытовых отходов (средний показатель по Европейскому союзу составлял 486 килограммов на человека в год). В 2011 году в Эстонии было собрано 445 000 тонн бытовых отходов, а к 2018 году этот показатель увеличился до 535 000 тонн.