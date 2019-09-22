Вс, 22.09.2019
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Полицейские использовали газ, электрошок и резиновую пулю при задержании агрессивного мужчины
Мужчина в больнице в тяжелом состоянии

Тазер. Иллюстративное фото.

ФОТО: Danny Lawson/PA Wire/Press Association Images

Вчера вечером полицию вызвали в Кехра, где мужчина угрожал своей жене. При задержании полиция прибегла к газу, электрошоку и резиновой пуле, передает Postimees.

Вчера вечером в шесть часов полицейские патрули отреагировали на экстренный вызов в Кехра, где мужчина с ножом угрожал напасть на живущую в том же доме женщину, сообщил пресс-секретарь полиции. Женщине удалось сбежать из дома и позвонить в Центр тревоги.

Полицейские выяснили, что мужчина и раньше вел себя агрессивно и может быть психически нестабилен.

Когда полицейские подошли к дому, то увидели, что у мужчины в одной руке - топор, а в другой - нож. Когда он заметил полицию, он вошел в дом, отказался уходить и разбил стекло двери.

«Чтобы разрешить ситуацию, полиция около трех часов пыталась договориться с мужчиной, убедить его убрать острые предметы и выйти из дома, но безрезультатно. Незадолго до полуночи сотрудники сил быстрого реагирования проникли в дом и при задержании напавшего на них мужчины применили газ, электрошокер и резиновую пулю», - сказал руководитель оперативной службы Пыхьяской префектуры Урмас Крулль.

У выведенного из дома 68-летнего мужчины не было никаких внешних повреждений, но на улице он потерял сознание. Скорая помощь оказала ему первую медицинскую помощь и отвезла в больницу, где он все еще находится. По последним данным, его состояние тяжелое. В настоящее время неизвестно, был ли человек пьян или агрессивное поведение было следствием приступа.

Для выяснения обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело.

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