Полицейские использовали газ, электрошок и резиновую пулю при задержании агрессивного мужчины

Вчера вечером в шесть часов полицейские патрули отреагировали на экстренный вызов в Кехра, где мужчина с ножом угрожал напасть на живущую в том же доме женщину, сообщил пресс-секретарь полиции. Женщине удалось сбежать из дома и позвонить в Центр тревоги.

Полицейские выяснили, что мужчина и раньше вел себя агрессивно и может быть психически нестабилен.

Когда полицейские подошли к дому, то увидели, что у мужчины в одной руке - топор, а в другой - нож. Когда он заметил полицию, он вошел в дом, отказался уходить и разбил стекло двери.

«Чтобы разрешить ситуацию, полиция около трех часов пыталась договориться с мужчиной, убедить его убрать острые предметы и выйти из дома, но безрезультатно. Незадолго до полуночи сотрудники сил быстрого реагирования проникли в дом и при задержании напавшего на них мужчины применили газ, электрошокер и резиновую пулю», - сказал руководитель оперативной службы Пыхьяской префектуры Урмас Крулль.

У выведенного из дома 68-летнего мужчины не было никаких внешних повреждений, но на улице он потерял сознание. Скорая помощь оказала ему первую медицинскую помощь и отвезла в больницу, где он все еще находится. По последним данным, его состояние тяжелое. В настоящее время неизвестно, был ли человек пьян или агрессивное поведение было следствием приступа.