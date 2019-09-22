Галерея и видео: в Пярну полыхают четыре здания

Все горящие здания расположены рядом с гостиницей St. Peterburg. Кроме того, горит один сарай и дом, горевший на прошлой неделе.

По словам пресс-секретаря, в данный момент опасности для гостиницы нет, поскольку пламя в ту сторону не распространяется.