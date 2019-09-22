Вс, 22.09.2019
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  • Галерея и видео: в Пярну полыхают четыре здания

Галерея и видео: в Пярну полыхают четыре здания
Полиция задержала возможного поджигателя! Дополнено в 22.37

Сегодня в 20.22 в Центр тревоги сообщили, что о пожаре на улице Хоспидали в Пярну. По уточненным данным, горит четыре здания. Пожар также представлял опасность для находящего поблизости отеля, людей эвакуировали, в 22 часа они вернулись обратно, передает Pärnu Postimees.

Все горящие здания расположены рядом с гостиницей St. Peterburg. Кроме того, горит один сарай и дом, горевший на прошлой неделе.

По словам пресс-секретаря, в данный момент опасности для гостиницы нет, поскольку пламя в ту сторону не распространяется.

По первоначальным данным, причиной произошедшего может быть поджог. По словам руководителя патрульной службы Пярнуского отделения полиции Рейна Йыгева, сегодня вечером был задержан 36-летний мужчина, который может быть связан с пожарами, произошедшими вчера и сегодня в Пярнумаа.

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