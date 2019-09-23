«Мне еще в пятницу сказали, что WADA инициировало процесс отстранения РУСАДА по этому поводу. Теперь России дадут три недели на объяснения. Эксперты WADA нашли несоответствия в полученных данных.

Я пока не хочу рассуждать о том, какие будут последствия. Но, конечно, WADA должно вновь полностью отстранить РУСАДА. А еще наказать всю страну, а не только антидопинговое агентство. Да, понятно, что пострадают чистые атлеты, но они тоже виноваты, что в их стране государственная допинговая система», – рассказал Аск.

В случае, если РУСАДА вновь будет отстранено, Россия может потерять право на проведение спортивных соревнований, а российские спортсмены – право на участие в международных турнирах.

Пресс-секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Константин Выборнов отказался комментировать информацию о возможном отстранении России от летних Олимпийских игр-2020 в Токио.

«Мы слухи, информацию СМИ никогда не комментируем. Это уже стандартная практика, это написал наш немецкий любимый журналист. Мы не будем его точно никогда комментировать.

Никогда источники не комментируем, оперируем только официальной информацией в момент ее появления. Это уже на протяжении нескольких лет так.