Страховщики: за год ощутимо выросло число наездов на лесных животных

По словам руководителя группы по рассмотрению ущербов, связанных с транспортными средствами If Kindlustus Мартина Кукка, за последний год страховая компания зарегистрировала 1023 наезда на животное, за год количество наездов возросло на 12%.

Чаще всего в дорожно-транспортные происшествия попадают косули (72%) На втором месте в списке находятся зайцы (6,5% несчастных случаев) и на третьем – лоси (6,4% несчастных случаев).

При несчастных случаях с зайцами опасность для людей и автомобилей меньше, в то время как столкновения с лосями влекут за собой обычно самые тяжелые последствия. Ущерб автомобилям в таком случае достигает в среднем 4500 евро, иногда даже 30-40 тысяч евро.

Больше всего зарегистрированных страховой фирмой несчастных случаев происходило в промежутке с 17.00 до 19.00 (16,1%) и с 21.00 до 23.00 (15%). Меньше всего – в полдень, в промежутке с 12.00 до 14.00 (2,2%).