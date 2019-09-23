Пн, 23.09.2019
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  • Страховщики: за год ощутимо выросло число наездов на лесных животных

Страховщики: за год ощутимо выросло число наездов на лесных животных

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ФОТО: Elmo Riig

В последние годы на шоссейных дорогах Эстонии происходит все больше несчастных случаев, связанных с лесными животными. Чаще всего в дорожно-транспортные происшествия попадают косули, зайцы и лоси.

По словам руководителя группы по рассмотрению ущербов, связанных с транспортными средствами If Kindlustus Мартина Кукка, за последний год страховая компания зарегистрировала 1023 наезда на животное, за год количество наездов возросло на 12%.

Чаще всего в дорожно-транспортные происшествия попадают косули (72%) На втором месте в списке находятся зайцы (6,5% несчастных случаев) и на третьем – лоси (6,4% несчастных случаев).

При несчастных случаях с зайцами опасность для людей и автомобилей меньше, в то время как столкновения с лосями влекут за собой обычно самые тяжелые последствия. Ущерб автомобилям в таком случае достигает в среднем 4500 евро, иногда даже 30-40 тысяч евро.

Больше всего зарегистрированных страховой фирмой несчастных случаев происходило в промежутке с 17.00 до 19.00 (16,1%) и с 21.00 до 23.00 (15%). Меньше всего – в полдень, в промежутке с 12.00 до 14.00 (2,2%).

Если в происшествии пострадали люди, нужно незамедлительно сообщить о случившемся по телефону центра тревоги 112. О пострадавшем или скончавшемся животном необходимо проинформировать и Инспекцию окружающей среды по их дежурному номеру телефона 1313.

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