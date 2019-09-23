"Спартак" и "Динамо" летят в пропасть, ЦСКА гонится за "Зенитом"

Центральный матч десятого тура чемпионата России по футболу свел двух неудачников Лиги Европы: ЦСКА и "Краснодар", потерпевшие разгромные поражения от "Лудогорца" и "Базеля" пытались реабилитироваться в очной встрече.

Девять минут первого тайма стали кошмаров для "Краснодара": сначала Влашич с пенальти на 32-й минуте открыл счет, затем Чалов удвоил преимущество, а на 41-й минуте снова Влашич сделали перспективу очередного разгрома южан очень реальной. Во втором тайм уже "быки" провели ударную пятиминутку: дублем отличился шведский нападающий Маркус Берг. К сожалению для команды Сергея Галицкого за оставшиеся полчаса "Краснодар" не смог дожать ЦСКА и спасти встречу - 3:2 в пользу ЦСКА. Армейцы набрали 22 очка и на одно очко отстают от идущего первым "Зенита", который дома разгромил "Рубин" 5:0.

"Краснодар" с 20 очками опустился на четвертое место.

Упустил возможность поделить с "Зенитом" первое место "Ростов", проигравший "Тамбову" 1:2.

На пятки лидерам наступает московский "Локомотив", победивший 3:2 "Оренбург". Москвичи вели в матче 2:0 и 3:1, но и здесь концовка выдалась жаркой, после того, как вышедший на замену нападающий "Оренбурга" Артем Кулишев на 90-й минуте сделал счет 2:3. "Оренбург" бросился на самый последний штурм, но уральцам банально не хватило времени. Команда Юрия Семина набрала вместе с "Ростовом" и "Краснодаром" 20 очков и делит в таблице 3-5 места.

Продолжают падение в турнирной таблице "Спартак" и "Динамо". "Спартак" проиграл уже четвертый матч подряд, на этот раз подопечные Кононова уступили "Уфе" 0:1 и скатились на девятое место, набрав всего 14 очков после 10 туров. Тренер москвичей Олег Кононов, по сообщениям СМИ, имеет кредит доверия руководства по крайней мере до конца осенней части чемпионата, но слухи уже отправляют на место Кононова Дмитрия Парфенова, бывшего игрока "Спартака", который в прошлом году выиграл с "Тосно" Кубок России.