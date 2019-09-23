Пн, 23.09.2019
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  • 60-летний водитель BMW M5 не справился с управлением: врезался в дерево и зацепил пешехода

60-летний водитель BMW M5 не справился с управлением: врезался в дерево и зацепил пешехода

Скорая помощь. Фото иллюстративное.

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

В воскресенье, 22 сентября, около 13.29 в Пыльвамаа произошло ДТП, участником которого стал автомобиль BMW M5, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место на четвертом километре дороги Канарику — Кийдярве. Из-за неверно выбранной скорости 60-летний водитель BMW M5 не справился с управлением и вылетел с дороги, врезался в дерево, а потом машину отбросило на забор частного дома.

Когда машина съезжала с дороги, она задела находившегося рядом с проезжей частью пешехода — 21-летнюю женщину, которую доставили в Пыльваскую больницу.

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