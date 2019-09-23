60-летний водитель BMW M5 не справился с управлением: врезался в дерево и зацепил пешехода

В воскресенье, 22 сентября, около 13.29 в Пыльвамаа произошло ДТП, участником которого стал автомобиль BMW M5, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место на четвертом километре дороги Канарику — Кийдярве. Из-за неверно выбранной скорости 60-летний водитель BMW M5 не справился с управлением и вылетел с дороги, врезался в дерево, а потом машину отбросило на забор частного дома.
Когда машина съезжала с дороги, она задела находившегося рядом с проезжей частью пешехода — 21-летнюю женщину, которую доставили в Пыльваскую больницу.