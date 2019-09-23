Вручение Emmy стало триумфом "Чернобыля"

Награда была присуждена шведскому кинематографисту Юхану Ренку за выдающуюся режиссуру, американцу Крейгу Мейзину за выдающийся сценарий, а также всей команде "Чернобыля" за исключительный мини-сериал.

О терпимости и признании различий

Заключительный сезон сериала "Игра престолов" завоевал награду американской Академии телевизионных наук и искусств, в четвертый раз став лучшим драматическим сериалом года. Кроме того также четвертую награду за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом сериале (до этого его отметили в 2011, 2015 и 2018 годах) получил исполнитель роли Тириона Ланнистера Питер Динклэйдж.

"Я считаю, что мне очень повезло быть членом сообщества, которое строится исключительно на терпимости и признании различий, ведь ни в одном другом месте я не смог бы стоять на сцене так, как здесь", - сказал Динклэйдж, рост которого из-за врожденного заболевания составляет 135 см.

"Грязная извращенка тоже может дойти до Emmy"

Благосклонность жюри снискал также британский телесериал "Дрянь", снятый в жанре драматической комедии: наградили сценаристку, британку Фиби Уоллер-Бридж, которая удостоилась Emmy одновременно и как "выдающая исполнительница главной роли", а также режиссера Харри Брадбера.

Получая награду, актриса пошутила, что ее победа - доказательство того, что грязная, извращенная, испорченная женщина тоже может дойти до Emmy.

Кого еще наградили

Сериал "Удивительная миссис Мейзел" собрал Emmy за исполнение комедийной мужской роли второго плана (Тони Шэлуб) и исполнение комедийной женской роли второго плана (Алекс Борштейн). Сериал "Барри" отмечен за главную комедийную мужскую роль (Билл Хейдер).