"Челси" и "Мачестер Юнайтед" потерпели неудачи, "Ливерпуль" идет без потерь

"Челси" в центральном матче тура дома проиграл не знающему поражению "Ливерпулю" 1:2. На голы Александра-Арнольда и Фирминьо в первом тайме лондонцы ответили лишь голом Канте на 71-й минуте. "Челси" под руководством Фрэнка Лэмпарда набрали всего восемь очков в шести матчах и идут на 11-м месте, пропустив 13 мячей в 6 стартовых матчах сезона в чемпионате Англии. Это стало повторением худшего результата команды с сезона-1978/79, когда «Челси» вылетел во второй по силе дивизион.

"Манчестер Юнайтед" не справился с "Вест Хэмом" 0:2, также как и "Челси" набрав восемь очков, но по дополнительным показателям "Юнайтед" занимает седьмое место в турнирной таблице.