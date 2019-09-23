"Челси" и "Манчестер Юнайтед" потерпели неудачи, "Ливерпуль" идет без потерь

В Английской Премьер-лиге "Челси" и "Манчестер Юнайтед" в очередной раз порадовали болельщиков команд соперников, уступив "Ливерпулю" и "Вест Хэму".
"Челси" в центральном матче тура дома проиграл не знающему поражению "Ливерпулю" 1:2. На голы Александра-Арнольда и Фирминьо в первом тайме лондонцы ответили лишь голом Канте на 71-й минуте. "Челси" под руководством Фрэнка Лэмпарда набрали всего восемь очков в шести матчах и идут на 11-м месте, пропустив 13 мячей в 6 стартовых матчах сезона в чемпионате Англии. Это стало повторением худшего результата команды с сезона-1978/79, когда «Челси» вылетел во второй по силе дивизион.
"Манчестер Юнайтед" не справился с "Вест Хэмом" 0:2, также как и "Челси" набрав восемь очков, но по дополнительным показателям "Юнайтед" занимает седьмое место в турнирной таблице.
Зато у другого "Манчестера", "Сити" дела в эти выходные шли очень хорошо: "Сити" установил новый рекорда АПЛ, разгромив в домашнем поединке "Уотфорд" 8:0. "Горожане" идут на втором месте в таблице, отставая от "Ливерпуля" на пять очков. Третье и четвертое место делят "Арсенал" и "Лестер", набравшие по 11 очков.