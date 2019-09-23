Пн, 23.09.2019
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  • "Челси" и "Манчестер Юнайтед" потерпели неудачи, "Ливерпуль" идет без потерь

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" потерпели неудачи, "Ливерпуль" идет без потерь

epa07861759 Liverpool's Roberto Firmino (L) celebrates with teammate Trent Alexander-Arnold (C) after scoring the 2-0 lead during the English Premier League soccer match between Chelsea FC and Liverpool FC at Stamford Bridge Stadium in London, Britain, 22 September 2019. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications

ФОТО: NEIL HALL / EPA

В Английской Премьер-лиге "Челси" и "Манчестер Юнайтед" в очередной раз порадовали болельщиков команд соперников, уступив "Ливерпулю" и "Вест Хэму".

"Челси" в центральном матче тура дома проиграл не знающему поражению "Ливерпулю" 1:2. На голы Александра-Арнольда и Фирминьо в первом тайме лондонцы ответили лишь голом Канте на 71-й минуте. "Челси" под руководством Фрэнка Лэмпарда набрали всего восемь очков в шести матчах и идут на 11-м месте, пропустив 13 мячей в 6 стартовых матчах сезона в чемпионате Англии. Это стало повторением худшего результата команды с сезона-1978/79, когда «Челси» вылетел во второй по силе дивизион.

"Манчестер Юнайтед" не справился с "Вест Хэмом" 0:2, также как и "Челси" набрав восемь очков, но по дополнительным показателям "Юнайтед" занимает седьмое место в турнирной таблице.

Зато у другого "Манчестера", "Сити" дела в эти выходные шли очень хорошо: "Сити" установил новый рекорда АПЛ, разгромив в домашнем поединке "Уотфорд" 8:0. "Горожане" идут на втором месте в таблице, отставая от "Ливерпуля" на пять очков. Третье и четвертое место делят "Арсенал" и "Лестер", набравшие по 11 очков.

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