"Барселона" попала в кризис

«Барселона» неудачно начала сезон. Вчера каталонцы проиграли «Гранаде» (0:2), выдав худший старт в Ла Лиге за 25 лет, опустившись на восьмое место и набрав всего семь очков пяти встречах.

Некоторые игроки «Барселоны» после неудачного начала сезона начали терять доверие к главному тренеру Эрнесто Вальверде, сообщает Sports.ru.

При этом источники из окружения президента «Барсы» Жозепа Бартомеу отметили, что функционеру не свойственны импульсивные решения, поэтому на данный момент вопрос об отставке Вальверде не рассматривается.