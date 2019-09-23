"Барселона" попала в кризис

После пяти туров испанский Примеры "Барселона", не сумев обыграть в гостях "Гранаду", скатилась в середину турнирной таблицы, выдав один из худших стартов сезона за всю историю.
«Барселона» неудачно начала сезон. Вчера каталонцы проиграли «Гранаде» (0:2), выдав худший старт в Ла Лиге за 25 лет, опустившись на восьмое место и набрав всего семь очков пяти встречах.
Некоторые игроки «Барселоны» после неудачного начала сезона начали терять доверие к главному тренеру Эрнесто Вальверде, сообщает Sports.ru.
При этом источники из окружения президента «Барсы» Жозепа Бартомеу отметили, что функционеру не свойственны импульсивные решения, поэтому на данный момент вопрос об отставке Вальверде не рассматривается.
«Реал» обыграл «Севилью» в гостевом матче 5-го тура Ла Лиги 1:0. Благодаря этой победе мадридская команда поднялась на второе место в турнирной таблице и уступает лидирующему «Атлетику» по дополнительным показателям. Карим Бензема забил пятый гол и лидирует в гонке снайперов Ла Лиги. "Атлетико" сыграл вничью 0:0 с "Севильей".