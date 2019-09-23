Исследование: низкооплачиваемые работники планируют потратить пенсионные накопления на погашение кредитов

Teise samba küsitlus ФОТО: Pm

Аналитик центра политических исследований Praxis Магнус Пийритс сообщил, что если все так и сложится, то в будущем разница в доходах пенсионеров будет больше, чем была бы изначально.

По мнению Пийритса, решившие забрать деньги, накопленные во второй пенсионной ступени, в будущем потеряют в финансовом плане. «Люди с высокими доходами, скорее всего, продолжат копить деньги в пенсионных фондах, либо сами займутся инвестированием», - сообщил эксперт.

Пийритс пояснил, четыре процента средств поступают во вторую пенсионную ступень за счет первой. Это значит, что у обладателей второй пенсионной ступени меньше паев в первой ступени. По его словам, если человек сейчас заберет деньги из второй пенсионной ступени, то в некотором смысле он заберет паи и из первой пенсионной ступени уже сегодня.

Если в случае вступления в силу пенсионной реформы часть населения страны решит забрать накопленные средства, в будущем они потеряют и в государственной пенсии.

По мнению инициатора пенсионной реформы Хелира-Валдора Сеэдера («Отечество»), намерения низкооплачиваемых работников, напротив, говорят о другом: у людей есть экономическое мышление.

«Например, обсудим потребительские кредиты. Если у человека появилась возможность с помощью потребительского кредита снизить свои расходы в будущем, то это очень разумное поведение с экономической точки зрения», - считает он.

Сеэдер также сказал, что людям с низким доходом эти деньги понадобятся и для оплаты текущих расходов. «Если у вас небольшой доход, да еще и шесть процентов от дохода берут, то вам и приходится обращаться за кредитом в банк», - сказал он, назвав ситуацию замкнутым кругом.

По словам Сеэдера, большая часть людей все же не будет трогать накопленные во второй пенсионной ступени средства. «Быть может, деньги заберет 20, 25 или 30 процентов людей», - заявил он и выразил уверенность, что люди не побегут массово изымать деньги.

Опрос Kantar Emor также показал, что люди старшего возраста все чаще думают о пенсии. Младшее поколение рассматривает прочие возможности для инвестирования.

Магнус Пийритс предложил, например, ограничить возраст, начиная с которого можно изымать пенсионные накопления.

Основываясь на результатах опроса, Пийритс также отметил, что расплачиваться за пенсионную реформу в будущем придется нынешнему молодому поколению, поскольку можно будет ожидать повышения налогов.

Согласно результатам исследования, при сравнении ответов мужчин и женщин выяснилось, что среди представительниц прекрасного пола насчитывается больше желающих забрать накопленные средства из пенсионной ступени, чем среди мужчин.