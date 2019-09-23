Лжепарковка ограничивает доступ во двор жилого дома

Проход перегородили забором, а на газоне появилась табличка, извещающая, что это частная земля, на которой находится платная парковка. «Детям, чтобы попасть в песочницу, нужно обходить вокруг дома, но если и там установят забор, мы вообще не сможем выйти на улицу», - пожаловался один из местных жителей.

Сначала проблему решили просто: в одном месте забор сломали. Теперь жители огорчены тем, что хотя сейчас строительство парковки остановили, собственник небольшого участка земли может построить там, например, дом. Если в Мустамяэ городская управа выделяет муниципальную землю в пользование жителям, чтобы они сами могли оборудовать там парковки, то в Ласнамяэ подходящий для этого участок просто продали.

На вопрос, почему так поступили, вице-мэр Эха Вырк ответила, что Калевипоя-пыйк, 3а является тем участком недвижимости, который согласно общей планировке жилой зоны Ласнамяэ можно использовать для смягчения проблемы с парковкой: «Планировка, в первую очередь, предлагает решение для всего района, а не для отдельных многоквартирных домов. Предложенное там решение не зависит от формы собственности. Реализация городских планов развития обеспечит, в числе прочего, привлечение частных предпринимателей».

Старейшина района Ласнамяэ Андрес Вяэн подчеркнул, что согласно общей планировке жилой зоны Ласнамяэ запрещена установка ограждений в жилых кварталах со свободной планировкой: «Собственник недвижимости самовольно установил ограждения, а также фрезеровал углы бордюров тротуаров и окрасил их в желтый цвет».

Он добавил, что Департамент городского планирования составил акт осмотра и начал надзорное производство. Собственнику недвижимости сделано предписание, согласно которому к 18 сентября он должен был убрать незаконно установленный забор: «Насколько нам известно, собственник недвижимости подал ходатайство для получения условий строительства временной парковки и сейчас оно находится на рассмотрении». По словам Вяэна, можно ли вообще там строить парковку и на каких условиях, выяснится после того, как будут выданы условия проектирования.

Участок земли на Калевипоя-пыйк, 3а принадлежит фирме Rein Plaado Teenindus OÜ. Руководитель предприятия Рейн Пладо сказал, что у него был план развернуть на этом месте парковочный бизнес, но кажется, что это не удастся, поскольку жители расположенных вокруг девятиэтажек выступают против: «Во-первых, им не понравился забор. Его мы демонтируем, но жители и против парковки. Они считают эту площадку своей и хотят ставить там свои машины».

Его фирма купила у города участок земли, расположенный между двумя домами, четыре месяца назад в ходе аукциона: «В объявлении об аукционе было указано, что там можно строить как парковку, так и, например, трех-девятиэтажный дом». Больше он в Ласнамяэ такие участки покупать не планирует.