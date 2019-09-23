Украинские мигранты – проблема или возможность для нашей страны

Граждане Украины лидируют в списке мигрантов

Согласно статистике только за первое полугодие этого года Департаментом полиции и погранохраны было выдано 1268 срочных видов на жительство в рамках иммиграционной квоты. Среди обладателей вида на жительство в нашей стране насчитывался 941 гражданин Украины. Министерство внутренних дел предполагает, что к концу 2019 года число граждан Украины, которые легально работают в нашей стране, может вырасти до 22 000 тысяч. По сравнению с 2017 годом это число утроилось.

Сколько человек приезжает под видом туристов сказать весьма сложно, но можно предположить, что счет также идет на тысячи. Эстонские пограничники даже стали более дотошно присматриваться к прибывающим из Украины туристам, а на прошлой неделе развернули в аэропорту Леннарта Мери пятерых гостей, которые не смогли объяснить цель своего визита в Эстонию, и не имели достаточной суммы денег для пребывания в стране. Министр внутренних дел Март Хельме от партии EKRE и вовсе задался вопросом, а можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины.

Трудовые мигранты - плюс или минус для Эстонии?

Неудивительно, что столь внушительные цифры по гражданам Украины вызывают в нашем обществе нешуточные дебаты, и до консенсуса пока что очень далеко. Местные строители и работники обрабатывающей промышленности, которые в первую очередь столкнулись с жесткой конкуренцией в лице украинских гастарбайтеров, чуть не в голос твердят, что те демпингуют и забирают их рабочие места. Предприниматели разделились на два лагеря. Одни видят в трудовой миграции из Украины сплошные плюсы – отпала проблема с кадрами, а украинцы готовы браться даже за временную работу. Другие руководители, чаще небольших фирм, с пеной у рта доказывают, что качество исполнения работы украинских мастеров порой не выдерживает критики и за них чуть ли не приходится переделывать работу, чтобы не было стыдно смотреть в глаза заказчику.

В идеале эти проблемы должны обсуждаться конструктивно и без лишних эмоций, но, судя по всему, страсти по украинским мигрантам в нашем обществе пока только накаляются.