Украинские мигранты – проблема или возможность для нашей страны

Несколько лет назад наше общество всерьез опасалось наплыва мигрантов и беженцев из далеких стран, которые являются носителями иной культуры и религии. Однако практика показывает, что беженцы из Северной Африки и региона Средиземного моря, как правило, задерживаются в Эстонии ненадолго и скорее используют нашу страну как транзитный коридор. А вот граждане Украины побили все рекорды по показателям иммиграции и трудовой миграции в Эстонии, пишет депутат Рийгикогу, член комиссии по иностранным делам Мария Юферева-Скуратовски.
Граждане Украины лидируют в списке мигрантов
Согласно статистике только за первое полугодие этого года Департаментом полиции и погранохраны было выдано 1268 срочных видов на жительство в рамках иммиграционной квоты. Среди обладателей вида на жительство в нашей стране насчитывался 941 гражданин Украины. Министерство внутренних дел предполагает, что к концу 2019 года число граждан Украины, которые легально работают в нашей стране, может вырасти до 22 000 тысяч. По сравнению с 2017 годом это число утроилось.
Сколько человек приезжает под видом туристов сказать весьма сложно, но можно предположить, что счет также идет на тысячи. Эстонские пограничники даже стали более дотошно присматриваться к прибывающим из Украины туристам, а на прошлой неделе развернули в аэропорту Леннарта Мери пятерых гостей, которые не смогли объяснить цель своего визита в Эстонию, и не имели достаточной суммы денег для пребывания в стране. Министр внутренних дел Март Хельме от партии EKRE и вовсе задался вопросом, а можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины.
Трудовые мигранты - плюс или минус для Эстонии?
Неудивительно, что столь внушительные цифры по гражданам Украины вызывают в нашем обществе нешуточные дебаты, и до консенсуса пока что очень далеко. Местные строители и работники обрабатывающей промышленности, которые в первую очередь столкнулись с жесткой конкуренцией в лице украинских гастарбайтеров, чуть не в голос твердят, что те демпингуют и забирают их рабочие места. Предприниматели разделились на два лагеря. Одни видят в трудовой миграции из Украины сплошные плюсы – отпала проблема с кадрами, а украинцы готовы браться даже за временную работу. Другие руководители, чаще небольших фирм, с пеной у рта доказывают, что качество исполнения работы украинских мастеров порой не выдерживает критики и за них чуть ли не приходится переделывать работу, чтобы не было стыдно смотреть в глаза заказчику.
В идеале эти проблемы должны обсуждаться конструктивно и без лишних эмоций, но, судя по всему, страсти по украинским мигрантам в нашем обществе пока только накаляются.
Если учесть, что в последние годы проблема нехватки кадров стала действительно очень острой, а эстонская молодежь в большинстве своем не горит желанием работать у станка и руками, трудовые мигранты скорее могут поспособствовать развитию нашей экономики. Другой вопрос в том, как и кто должен гарантировать качество их работы до того, как с ними подписан трудовой договор. Очевидно, что сейчас проблема низкой квалификации приезжих работников стоит особенно остро. А строительство – это та область, которая порой ошибок не прощает. Все мы хотим жить в домах и работать в офисах, которые построены с соблюдением всех технологий и требований, а не как Бог на душу положит. Поэтому, возможно, не помешало бы, если бы заранее осуществлялась проверка, на что способен тот или иной работник перед тем, как ему обозначат фронт работ
Семейный вопрос открыт и тоже требует решений
Не секрет, что все чаще украинские мигранты приезжают на заработки в Эстонию не одни, а со своими женами и детьми. И как оказывается, не у всех работников ближнего зарубежья имеется вид на жительство, что влечет за собой серьезные проблемы при оформлении для детей места в детском саду или школе. Дело в том, что принять ребенка в сад или школу можно только на основе прописки в Регистре народонаселения. Например, в Маарду сейчас 8 детей с гражданством Украины учатся в школе без законного на то основания, просто, по доброй воле школьной администрации. Если к 1 ноября родители этих детей не предоставят информацию о регистрации, то по закону этих детей нужно будет исключить из учебного заведения. Директора таллиннских школ также подтверждают, что десятки мигрантов штурмуют столичные школы с намерением устроить туда своих детей. Так что пока муниципальные школы пытаются решить эту проблему своими силами и средствами, хотя и обязаны этого делать.
До сих пор эта проблема не обсуждалась ни между министерствами иностранных дел Эстонии и Украины, ни на уровне посольств наших стран, но как заверили дипломаты этот вопрос будет поднят на высшем уровне уже в ближайшем будущем.
Очевидно, что все эти сложные вопросы, начиная с проверки квалификации трудовых мигрантов и образовательной судьбы их детей предстоит решать в сжатые сроки на государственном уровне. В идеале эти проблемы должны обсуждаться конструктивно и без лишних эмоций, но, судя по всему, страсти по украинским мигрантам в нашем обществе пока только накаляются.