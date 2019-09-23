Начало конца? Одна из крупнейших розничных сетей в мире прекращает продажу э-сигарет

В Walmart решение отказаться от реализации электронных сигарет после распродажи остатков объяснили неопределённостью с законодательным регулированием рынка таких устройств в США.

Розничная компания объявила о своих планах на фоне заявления президента США Дональда Трампа о желании полностью запретить в стране все ароматизированные электронные сигареты, не содержащие никотин.

Таким образом власти отреагировали на то, что за последние несколько месяцев в США выявили 530 случаев болезней лёгких, которые могли быть связаны с использованием вейпов. В восьми случаях пациенты умерли.