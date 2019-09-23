Пн, 23.09.2019
Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх! Владимир Соловьев
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  • Начало конца? Одна из крупнейших розничных сетей в мире прекращает продажу э-сигарет

Начало конца? Одна из крупнейших розничных сетей в мире прекращает продажу э-сигарет

E-sigarett.

ФОТО: EVA HAMBACH / AFP

Крупнейший ритейлер мира Walmart полностью прекратит торговать электронными сигаретами, сообщает The Bell со ссылкой на The Wall Street Journal.

В Walmart решение отказаться от реализации электронных сигарет после распродажи остатков объяснили неопределённостью с законодательным регулированием рынка таких устройств в США.

Розничная компания объявила о своих планах на фоне заявления президента США Дональда Трампа о желании полностью запретить в стране все ароматизированные электронные сигареты, не содержащие никотин.

Таким образом власти отреагировали на то, что за последние несколько месяцев в США выявили 530 случаев болезней лёгких, которые могли быть связаны с использованием вейпов. В восьми случаях пациенты умерли.

Пока точные причины заболеваний не установлены, но известно, что лёгкие пациентов были повреждены в результате химического воздействия при вдыхании паров электронных сигарет.

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