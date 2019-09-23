Сирийцы пытались проникнуть в Европу под видом украинцев

В аэропорту Афин сирийцы предъявили паспорта граждан Украины, которые, как показала проверка, оказались украденными. Для пущей достоверности сирийцы, представившиеся волейбольной командой из Украины, были одеты в спортивную форму, а также имели при себе спортивные сумки и два волейбольных мяча.

Конечным пунктом сирийско-украинских "спортсменов" была Швейцария.