Пн, 23.09.2019
Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх! Владимир Соловьев
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Сирийцы пытались проникнуть в Европу под видом украинцев

Паспорт гражданина Украины

ФОТО: GLEB GARANICH / REUTERS

Греческая полиция задержала десять нелегальных мигрантов из Сирии, которые представились волейбольной команды из Украины, передает Deutsche Welle.

В аэропорту Афин сирийцы предъявили паспорта граждан Украины, которые, как показала проверка, оказались украденными. Для пущей достоверности сирийцы, представившиеся волейбольной командой из Украины, были одеты в спортивную форму, а также имели при себе спортивные сумки и два волейбольных мяча.
Конечным пунктом сирийско-украинских "спортсменов" была Швейцария.

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