Пн, 23.09.2019
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В Таллинне при пожаре погиб человек

Машина спасателей. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig

На выходных в Таллинне при пожаре погиб человек.

21 сентября в 4.22 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре на Вильде-теэ в районе Мустамяэ. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит одна из квартир многоквартирного дома. Из квартиры вынесли мужчину, которого передали скорой помощи и доставили в больницу, где он позже скончался.

По сообщению пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, спасатели ликвидировали пожар к 5.19. Обстоятельства и причины пожара установит дальнейшее следствие. По предварительным данным, в квартире отсутствовал правильно установленный и исправный дымовой датчик.

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