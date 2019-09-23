В Таллинне при пожаре погиб человек

21 сентября в 4.22 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре на Вильде-теэ в районе Мустамяэ. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит одна из квартир многоквартирного дома. Из квартиры вынесли мужчину, которого передали скорой помощи и доставили в больницу, где он позже скончался.