На выходных в Таллинне при пожаре погиб человек.
21 сентября в 4.22 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре на Вильде-теэ в районе Мустамяэ. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит одна из квартир многоквартирного дома. Из квартиры вынесли мужчину, которого передали скорой помощи и доставили в больницу, где он позже скончался.
По сообщению пресс-секретаря Пыхьяского спасательного центра, спасатели ликвидировали пожар к 5.19. Обстоятельства и причины пожара установит дальнейшее следствие. По предварительным данным, в квартире отсутствовал правильно установленный и исправный дымовой датчик.