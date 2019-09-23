Самоуправления нашли, что мешает городу Палдиски развиваться

Cоюз самоуправлений Харьюмаа считает, что потенциал развития Палдиски остается неиспользованным, поскольку нынешняя железнодорожная инфраструктура не позволяет наладить грузовое железнодорожное сообщение с портовым городом, пишет портал ERR.
В качестве решения союз видит проведение конкретных подготовительных работ к строительству в будущем окружной железной дороги.
Министр экономики Таави Аас считает, что с учетом нынешних объемов товаропотока нет смысла всерьез считаться с идеей строительства окружной железной дороги, которое обошлось бы в сто миллионов евро. В то же время, министр дал распоряжение строителям Rail Baltic учесть при проектировании возможный будущий коридор окружной железной дороги, которая позволила бы вывести товаропотоки за пределы Таллинна.
Cоюз самоуправлений Харьюмаа считает, что в будущем окружную железную дорогу обязательно слудет построить. Сейчас через Таллинн в Палдиски ходит один грузовой поезд в сутки.