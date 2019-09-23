Самоуправления нашли, что мешает городу Палдиски развиваться

Министр экономики Таави Аас считает, что с учетом нынешних объемов товаропотока нет смысла всерьез считаться с идеей строительства окружной железной дороги, которое обошлось бы в сто миллионов евро. В то же время, министр дал распоряжение строителям Rail Baltic учесть при проектировании возможный будущий коридор окружной железной дороги, которая позволила бы вывести товаропотоки за пределы Таллинна.