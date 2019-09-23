СМИ: распространяющие дезинформацию сайты ежегодно получают сотни миллионов долларов за рекламу

В числе крупнейших компаний, которые оказались вовлечены в подобные механизмы, - немецкая автомобилестроительная компания Audi, японская Honda, американская авиакомпания American Airlines и базирующийся в США ритейлер канцелярских товаров OfficeMax.

В числе сайтов, которые эксперты GDI назвали источниками дезинформации, получающими доходы от рекламы концернов с мировыми именами, - www.addictinginfo.com, специализирующийся на политике, www.twitchy.com, использующийся для отслеживания провокационных комментариев в Twitter и блог www.zerohedge.com, работающий в режиме агрегатора экономических новостей.

RT попала в список

Кроме того, в перечень GDI попал англоязычный сайт www.rt.com российской государственной медиакомпании RT. Так, ученые полагают, что часть рекламного бюджета Audi напрямую поступает в российское правительственное агентство, поскольку реклама концерна появляется на этом портале, несмотря на предупреждения организаций, занимающихся мониторингом пропагандистского контента в интернете.

Как отмечают авторы исследования, компании, вероятнее всего, не подозревают о том, кому они платят за интернет-рекламу. Это происходит из-за того, что большая часть онлайн-рекламы размещается автоматически, с задействованием специального программного обеспечения. Руководство компаний-заказчиков как правило, не имеет информации о том, на каких конкретно сайтах может появиться их реклама. Они могут лишь получить уведомление о том, что рекламный материал был размещен рядом с небезопасным для бренда контентом.

У генераторов дезинформации - финансовые мотивы

Программный директор GDI Крейг Фэйган пояснил в комментарии DW, что дезинформацию генерируют игроки, руководствующиеся разными мотивами. "Один из них - финансовый", - добавил он.

Как удалось установить DW в ходе собственного мини-расследования, на указанных сайтах также появлялась реклама и других немецких концернов, включая железнодорожного оператора Deutsche Bahn, автопроизводителя Opel, телекоммуникационного гиганта Deutsche Telekom, банка Postbank и книжного ритейлера Thalia.