Автомобиль известной эстонской певицы внезапно задымился и загорелся - водитель не пострадала!

Эстонская певица Кайре Вильгатс опубликовала в воскресенье в Инстаграме кадры со своим горящим автомобилем, пишет Elu24.
"Если бы меня самой там не было, не поверила бы", - сказала певица, заверив, что с ней все в порядке.
Вильгатс отметила, что получила в связи с происшествием утреннюю дозу адреналина. В следующей истории Вильгатс продемонстрировала уже фото салона потушенного автомобиля. По словам Вильгатс, утром в 9.44 она позвонила по экстренному номеру. В момент происшествия в машине она находилась одна.
"В машине я почувствовала запах дыма. Я остановилась и вышла. Еще одна машина остановилась, и ее водитель предложил помощь", - описала певица.
Она добавила, что мужчина оказался спасателем, и его быстрое реагирование позволило спасти имущество, находившееся в машине.
Предположительно, причиной возгорания стала поломка в электросистеме.