Пн, 23.09.2019
Кто эту мразь ничтожную раскручивает? Кто это все накручивает? Та самая либерастня пытается поднять его наверх! Владимир Соловьев
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Автомобиль известной эстонской певицы внезапно задымился и загорелся - водитель не пострадала!

Автомобиль известной эстонской певицы внезапно задымился и загорелся - водитель не пострадала!

Kaire Vilgats. Leekides auto.

ФОТО: Kuvatõmmis Instagramist / @kaire_vilgats

Эстонская певица Кайре Вильгатс опубликовала в воскресенье в Инстаграме кадры со своим горящим автомобилем, пишет Elu24.

"Если бы меня самой там не было, не поверила бы", - сказала певица, заверив, что с ней все в порядке.

Kайре Вильгатс поделилась фотографией своей горящей машины. 

ФОТО: Cкриншот с Инстаграма / @kaire_vilgats

Вильгатс отметила, что получила в связи с происшествием утреннюю дозу адреналина. В следующей истории Вильгатс продемонстрировала уже фото салона потушенного автомобиля. По словам Вильгатс, утром в 9.44 она позвонила по экстренному номеру. В момент происшествия в машине она находилась одна.

"В машине я почувствовала запах дыма. Я остановилась и вышла. Еще одна машина остановилась, и ее водитель предложил помощь", - описала певица.

Она добавила, что мужчина оказался спасателем, и его быстрое реагирование позволило спасти имущество, находившееся в машине.

Предположительно, причиной возгорания стала поломка в электросистеме.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ