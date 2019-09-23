Автомобиль известной эстонской певицы внезапно задымился и загорелся - водитель не пострадала!

"Если бы меня самой там не было, не поверила бы", - сказала певица, заверив, что с ней все в порядке.

Kайре Вильгатс поделилась фотографией своей горящей машины. ФОТО: Cкриншот с Инстаграма / @kaire_vilgats

Вильгатс отметила, что получила в связи с происшествием утреннюю дозу адреналина. В следующей истории Вильгатс продемонстрировала уже фото салона потушенного автомобиля. По словам Вильгатс, утром в 9.44 она позвонила по экстренному номеру. В момент происшествия в машине она находилась одна.

"В машине я почувствовала запах дыма. Я остановилась и вышла. Еще одна машина остановилась, и ее водитель предложил помощь", - описала певица.

Она добавила, что мужчина оказался спасателем, и его быстрое реагирование позволило спасти имущество, находившееся в машине.