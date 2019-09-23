Эстонская параспортсменка Мария Рейн стала чемпионкой Европы

В числе трех медалей и золото чемпионата Европы, завоеванное на дистанции 200 метров в плавании на спине. На дистанциях 50 и 100 метров Рейн завоевала серебрянные медали. В предварительных заплывах Рей установила и несколько личных рекордов. Всего на счету одной из самых успешных параспортсменок Эстонии 19 наград различных соревнований, также Рейн является обладательницей рекордов Эстонии и мира в юниорском классе.