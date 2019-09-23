Канепи и Контавейт потеряли позиции в мировом рейтинге

Обе наши спортсменки потеряли по одной позиции: Контавейт с 19-го места опустилась на 20-е, а Канепи с 113-го на 114-е место. В тройке лидеров мирового тенниса - без изменений. Лидирует австралийка Эшли Барти, за ней следуют чешка Каролина Плишкова и украинка Элина Свитолина.