Канепи и Контавейт потеряли позиции в мировом рейтинге

Первая и вторая ракетки Эстонии Анетт Контавейт и Кайа Канепи ухудшили свой рейтинг в опубликованном табели о рангах Женской теннисной ассоциации (WTA).
Обе наши спортсменки потеряли по одной позиции: Контавейт с 19-го места опустилась на 20-е, а Канепи с 113-го на 114-е место. В тройке лидеров мирового тенниса - без изменений. Лидирует австралийка Эшли Барти, за ней следуют чешка Каролина Плишкова и украинка Элина Свитолина.
В мужском рейтинге Юрген Зопп поднялся с 435-й на 431 позицию. В лидерах у мужчин все та же великолепная троица Новак Джокович - Рафаэль Надаль - Роджер Федерер.