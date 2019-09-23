В Нарве открыли две спортивные площадки, достраивают еще две

По словам мэра Нарвы Алексея Евграфова, в городском бюджете ежегодно предусматриваются деньги на создание таких комплексов - игровых и спортивных. В прошлом году были открыты три новые площадки. В этом году в городе запланировано открытие еще нескольких спортивных и детских площадок.

“У школы Паю будет баскетбольная площадка подобная той, которая в Шахматном саду. Плюс сделан будет уличный комплекс тренажеров. В Линда-парке - это между улицами Линда и Пушкина - будет детский городок и воркаут-комплекс”, - рассказал на открытии мэр Нарвы Алексей Евграфов.

На ул. Кангеласте 40b, рядом с детским садом Käoke также появится детский игровой городок. Кроме самих площадок предусматривается строительство тротуаров для подхода к ним.

Татьяна Леннук, заведующая Отделом строительства и коммунального хозяйства, сказала, что на детских и спортивных площадках применяется специальное сертифицированное покрытие.

На спортплощадке у Пяхклимяэской гимназии такое покрытие пострадало, поскольку подростки приходили заниматься в бутсах с шипами, которые предназначены для игры в футбол на траве.

“Мы поставили таблички, что играть в бутсах запрещено, - сказал мэр Нарвы. - Насколько дети и подростки будут соблюдать это, контролировать сложно. Но надо прививать понимание того, что чем больше вы бережете площадку, на которой играете, тем дольше вы будете на ней играть. Ремонтировать мы, безусловно, будем, но для этого потребуется время и, конечно, деньги”.