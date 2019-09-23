Варе об энергетике: мы в цейтноте по всем направлениям

Эксперт подчеркнул, что решать проблему придется в комплекте с социальным вопросом, климатическими факторами и общими обстоятельствами развития энергетического рынка.

Мы в цейтноте по всем направлениям, так как никогда не предполагали, во что эти перспективы выльются.

«Мы все время откладывали эту тему в долгий ящик. И сегодня всё сразу, скопом решить невозможно. К сожалению, турбулентные времена придется переживать со сложностями», - констатировал Варе.

«Сегодня политика ведется по отраслевому принципу, нет цельного, стратегического подхода», - посетовал эксперт.

Сделали заход по зеленым – и все остальное в тартарары; сделали заход по социалке – остальное потом.

Кто виноват? «Нам нужна мягкая посадка. А для этого требуется цельный подход – в энергетике, развитии рынка, привлечении инвестиций, зеленых вопросах, социальной сфере и образовании. И тут решающая роль – за политиками», - отметил Варе.

Он напомнил, что на фоне массовых сокращений в Таллинне и Харьюмаа остаются незаполненными около 8000 вакансий. В одной только обрабатывающей промышленности к концу полугодия пустовало 1800 мест, из них 300 – в Ида-Вирумаа.

Настало время – по необходимости и по бедности – работать вахтовым методом.

Работать вдали от дома и семьи – это требование современности, заключил эксперт. Варе при этом признал, что существует опасность распада семей, но это, по его словам, не повод игнорировать географические и структурные изменения в экономике.

Надо готовиться к тому, что придется жить на меньшую зарплату.