Кятлин Юрисаар: когда учитель становится жертвой

В Эстонии ранее не проводилось исследований, в фокусе которых был бы кибербуллинг учителей со стороны учеников. О наличии проблемы свидетельствует исследование Дианы Пааль от 2014 года, более подробно сосредоточенное на проблеме кибербуллинга. Из 107 учителей из Тартумаа и Вильяндимаа 22% на интернет-опрос ответили, что испытывали кибербуллинг на себе, в 46% случаев агрессорами были ученики.

Я исследовала в магистерской работе опыт педагогов 14 общеобразовательных школ в плане кибербуллинга со стороны учеников. С учителями проводились детальные интервью, на основании которых было собрано 419 страниц материалов. Учителя рассказали о своем опыте кибербуллинга со стороны учеников и о последствиях этого. Результаты были пугающими и заслуживают нашего внимания.

Формы издевательства в интернете

Если издевательство над учителем в школе зачастую остается известным лишь зачинщику, учителю и очевидцам, то в интернете достаточно пары кликов, чтобы унизить учителя перед очень большой аудиторией. У интервьюируемых учителей в основном имеется опыт с пятью формами кибербуллинга: визуальной манипуляцией; письмами и сообщениями в интернете; клеветой, разговорами за спиной и лжесвидетельствами; притесняющим преследованием в интернете; кражей идентичности.

Больше всего учителя сталкивались с визуальной манипуляцией: берется фотография учителя из открытого доступа или же его фотографируют в классе или другом общественном месте. При обработке фотографии к ней добавляют вульгарные дополнения, а потом распространяют ее публично или во внутренних группах социальных сетей (например, Snapchat, Facebook, Messenger, группы Facebook). У педагога, участвовавшего в одном исследовании, был, например, опыт с долгосрочным и повторяющимся кибербуллингом: несколько учеников фотографировали его на уроке и распространяли среди учеников фотографии жестокого содержания, в том числе призывающие его к самоубийству.

Жертвой кибербуллинга можно стать и придя кому-то на помощь. Например, одна интервьюируемая учительница решила вмешаться в кибербуллинг в отношении коллеги, но сама после этого подверглась граду нецензурных оскорблений. «Несмотря на то, что я сказала, что это незаконная деятельность, ко мне не прислушались. Никого не интересовало, что я хотела прекратить ситуацию, которую они создали с помощью Messenger в Facebook. Я получала сообщения разного вульгарного содержания с весны 2018-го по январь 2019 года. Это был постоянный поток информации, участие в этих грязных беседах, вовлечение в них меня и высказывание гадостей в мой адрес. И угрозы тоже. /.../ В большинстве случаев обзывали примерно так: «Йоу, (имя учителя), старая щелка, ты где?», «П.зда, слышь что ли?» В этом случае анонимных преследователей было несколько и учителя постоянно добавляли в чат, где его оскорбляли и угрожали.