Заявление банкротного управляющего: оплатить долги пенсионными деньгами – это неплохая идея

В публикуемой Postimees реплике, Эйпре говорит о разгоревшейся в последние недели дискуссии по поводу планов правительства сделать нынешнюю обязательную вторую пенсионную ступень добровольной.

«Что понятно, в этом вопросе сталкиваются несколько мнений – государственное, администратора пенсионного фонда и какого-то человека.

Признаю, что запланированные изменения могут сопровождаться экономическими, финансовыми и социальными рисками как в ближайшей, так и в отдаленной перспективе, но меня смущает сопротивление некоторых инвесторов возникновению возможности для людей использовать накопленные в пенсионном фонде деньги для удовлетворения имеющихся потребностей.

Как банкротный управляющий я каждый день сталкиваюсь с разорившимися согражданами, в отношении которых начато банкротное производство или ведется процесс по освобождению от обязательств. Это крайне болезненные процессы, в которых должник взял на себя непосильные обязательства и совершил неправильные шаги при перераспределении имущества. Вне зависимости от конкретных обстоятельств, пострадавшим является конкретный человек, не имеющий денег и имущества, который часто является и неработоспособным.

Основная задача должника во время процесса освобождения от обязательств - заняться приносящей доходы разумной деятельностью, и если у него такой деятельности нет, ее нужно искать. Часто с исполнением этой задачи не справляются и даже не пытаются иным образом снизить обязательства, не исполненные в ходе банкротного производства. В этом случае, чтобы жить дальше, банкротному должнику была бы в помощь возможность забрать накопленные в обязательной пенсионной ступени деньги и покрыть, таким образом, свои обязательства.

Сейчас такой возможности нет.

Но если должник не проявит доброй воли в исполнении своих финансовых обязательств, суд может не освободить его от них. Часто это означает, что человек до конца своих дней будет оставаться в стесненных обстоятельствах.