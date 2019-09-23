Пн, 23.09.2019
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В Таллинне открыли для движения улицу Леннуяама-теэ

Ремонт дорог. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В понедельник в Таллинне открылась для движения после реконструкции улица Леннуяама-теэ на участке между Тартуским шоссе и подъездом к дому номер 7.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

В ходе работ вдоль улицы со стороны гостиницы "Юлемисте" создана велодорожка трехметровой ширины, соединяющая аэропорт с аналогичной дорожкой вдоль Тартуского шоссе, реконструированы расположенные под землей коммуникации и уличное освещение, создан дополнительный ряд для левого поворота с улицы Леннуяама на Тартуское шоссе и появилась у гостиницы автобусная остановка. Ширина ряда проезжей части доведена до 3,25 м, кармана для автобусов - до трех метров. Обошлось все это почти в миллион евро.

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