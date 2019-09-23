Закария Бегларишвили получил эстонский паспорт и надеется сыграть за сборную Эстонии

Бывший грузинский полузащитник "Флоры" Закария Бегларишвили посетил тренировку столичной команды и показал своим экс-партнерам свой паспорт гражданина ЭР, передает Rus.Err.ee.
Сейчас Бегларишвили на правах аренды выступает за финский "Сейнайоки".
B конце прошлого года грузинский полузащитник "Флоры" Закария Бегларишвили успешно сдал экзамен по эстонском языку, чтобы получить эстонское гражданство в порядке натурализации.
Футболист, признанный лучшим игроком прошлого чемпионата, не скрывает, что хочет выступать за сборную Эстонии.
Бегларишвили провел один матч за сборную Грузии - товарищеский поединок против Эстонии в 2015 году. Однако для футбольной натурализации футболиста данный факт не станет проблемой: по правилам ФИФА игрок считается заигранным за сборную, если проведет официальный матч в майке сборной страны.