Пн, 23.09.2019
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Закария Бегларишвили получил эстонский паспорт и надеется сыграть за сборную Эстонии

Закария Бегларишвили

ФОТО: Facebook / FC Flora

Бывший грузинский полузащитник "Флоры" Закария Бегларишвили посетил тренировку столичной команды и показал своим экс-партнерам свой паспорт гражданина ЭР, передает Rus.Err.ee.

Сейчас Бегларишвили на правах аренды выступает за финский "Сейнайоки".

B конце прошлого года грузинский полузащитник "Флоры"  Закария Бегларишвили успешно сдал экзамен по эстонском языку, чтобы получить эстонское гражданство в порядке натурализации.

Футболист, признанный лучшим игроком прошлого чемпионата, не скрывает, что хочет выступать за сборную Эстонии.

Бегларишвили провел один матч за сборную Грузии - товарищеский поединок против Эстонии в 2015 году. Однако для футбольной натурализации футболиста данный факт не станет проблемой: по правилам ФИФА игрок считается заигранным за сборную, если проведет официальный матч в майке сборной страны.

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